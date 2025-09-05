Ужгород получит прямую железнодорожную связь с четырьмя городами ЕС: когда старт рейсов
Ужгород станет первым областным центром, который соединят сразу с четырьмя городами стран Евросоюза железной дорогой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Facebook.
"Ужгород стал первым областным центром, который будет соединен с Братиславой, Кошице, Будапештом и Веной благодаря новому железнодорожному пути. Сегодня состоялось открытие участка евроколеи Ужгород - Чоп", - отметил Зеленский.
По его словам, впереди планируется построение евроколеи до Львова. Также продолжается развитие железнодорожного сообщения на других направлениях.
Глава государства поблагодарил всех железнодорожников и тех, кто работал ради такого проекта, совместного с европейскими партнерами.
Обновлено 20:52
Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба отметил, что длина железной дороги европейского стандарта от Ужгорода до Чопа составляет 22 километра.
"Уже с 12 сентября отсюда будут отправляться поезда в Братиславу, Кошице, Будапешт и Вену. Продажа билетов открылась уже сегодня 5 сентября", - добавил он.
По его словам, строительство продолжалось ровно год - от августа 2024 года до августа 2025 года. Общая стоимость проекта составила 1,3 млрд гривен: половина средств - грант Евросоюза в рамках Connecting Europe Facility, а другая половина - кредит Европейского инвестиционного банка.
"Осенью стартует электрификация. Часть расходов покроет CEF, а в государственном бюджете на 2025 год уже предусмотрено 128 млн гривен", - уточнил он.
Следующим этапом станет продолжение евроколеи от Ужгорода до Львова и строительство отрезка Скнилов - Мостиска-2. Это откроет прямой путь от Львова в Польшу и другие страны ЕС. На эти проекты ЕС уже выделил 76 млн евро грантовой поддержки.
Где еще появится евроколея
Напомним, ранее заместитель министра финансов Украины Александр Кава заявлял, что железная дорога европейского стандарта также должна появится во Львове, Луцке и Черновцах.
Он уточнял, что следующим городом, который получит железнодорожное сообщение по европейскому стандарту пути, станет Луцк.
По его словам, такие проекты позволят получить качественное железнодорожное сообщение с городами стран Евросоюза.