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В Україні послаблюють карантин з 5 червня: що дозволять

Новини » Коронавірус     03.06.2020 - 14:33
В Україні послаблюють карантин з 5 червня: що дозволять
Фото: літня площадка кафе (РБК-Україна)

Заклади громадського харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщенні при дотриманні заходів

З 5 червня в Україні розпочинається черговий етап ослаблення карантину. Так, ресторани і кафе зможуть обслуговувати відвідувачів всередині закладу, а люди старше 60 років - не дотримуватися режиму самоізоляції.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ході засідання Кабінету міністрів.

За його словами, з 5 червня закладу громадського харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщенні за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Також буде дозволено проводити релігійні заходи на відкритому повітрі при дотриманні дистанції між учасниками в 1,5 метра, а в приміщенні за умови перебування не більше 1 людини на 5 квадратних метрів.

Крім того, Кабмін дозволив особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися умови самоізоляції.

Однак буде обмежена робота закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дозволена акредитація освітніх програм у дистанційному режимі.

Водночас, дозволено перевезення пасажирів легковими автомобілями до 5 осіб одночасно, включаючи водія (без урахування дітей у віці до 14 років).

Також з 5 червня в Україні відновлять внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня - міжнародний.

Нагадаємо, ВООЗ заявила, що Україна виходить на стабілізацію ситуації з COVID-19.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови для посилення карантину.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМінстерство охорони здоров'я Україникарантин
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