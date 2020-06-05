У Закарпатській області посилюють карантин

Фото: люди в масках на обличчі (РБК-Україна)

Посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів

У Закарпатській області вирішили посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу. Зокрема, посилюється контроль за регулярними пасажироперевезеннями.

Про це написав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров у Facebook.

За його словами, в області посилять контроль за пасажироперевезеннями автомобільним транспортом та за дотриманням підприємствами та громадянами карантинних заходів, зокрема, щодо дистанції та масок.

Також в області посилять контроль за дотриманням санітарних норм закладами громадського харчування.

Зазначимо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на сьогодні у Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу. При цьому 551 пацієнт вже одужав.

Нагадаємо, карантин вирішили знову продовжити у Львівській області: обмеження планують знову переглянути 12 червня.

Крім того, уповільнення виходу з карантину в Україні не виключають в уряді, графік послаблення обмежень можуть змінити.

Додамо, останніми днями в Україні спостерігається зростання нових випадків інфікування коронавірусом.

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Автор: Дмитро Левицький