У Закарпатській області посилюють карантин

Посилюють контроль за дотриманням карантинних заходів
У Закарпатській області вирішили посилити контроль за дотриманням карантину для зменшення поширення коронавірусу. Зокрема, посилюється контроль за регулярними пасажироперевезеннями.
Про це написав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олексій Петров у Facebook.
За його словами, в області посилять контроль за пасажироперевезеннями автомобільним транспортом та за дотриманням підприємствами та громадянами карантинних заходів, зокрема, щодо дистанції та масок.
Також в області посилять контроль за дотриманням санітарних норм закладами громадського харчування.
Зазначимо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на сьогодні у Закарпатській області зафіксовано 1280 випадків коронавірусу. При цьому 551 пацієнт вже одужав.
Нагадаємо, карантин вирішили знову продовжити у Львівській області: обмеження планують знову переглянути 12 червня.
Крім того, уповільнення виходу з карантину в Україні не виключають в уряді, графік послаблення обмежень можуть змінити.
Додамо, останніми днями в Україні спостерігається зростання нових випадків інфікування коронавірусом.
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Автор: Дмитро Левицький