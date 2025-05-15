RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Ужгород обгоняет Львов? Как изменились цены на жилье в 2025 году и где теперь дороже

Сколько стоит жилье во Львове и Ужгороде (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Львов и Ужгород соревнуются не только за туристов, но и за звание самого дорогого города для жизни. В столице Закарпатья аренда уже обогнала львовскую, а стоимость жилья стремительно приближается к ценам в городе Льва.

РБК-Украина на основе данных ЛУН проанализировало рынки недвижимости двух городов и выяснило, где покупка и аренда квартиры бьют по кошельку сильнее всего.

Где выше цены на жилье - в Ужгороде или Львове

Цены на недвижимость на вторичном рынке во Львове остаются стабильными в течение последних полгода. Вместе с этим они самые высокие в Украине. В тройку лидеров также входит Ужгород и Киев.

Стоимость жилья во Львове:

  • однокомнатные квартиры - 64 800 долларов, стоимость не изменилась за полгода;
  • двухкомнатные - 92 500 долларов, это на 4% дороже, чем было;
  • трехкомнатные - 115 000 долларов, цена поднялась на 3%.

За последние полгода стоимость жилья на вторичном рынке в Ужгороде выросла на все виды квартир. Больше всего подорожали однокомнатные - на 16% в валюте.

Цены на жилье в Ужгороде:

  • однокомнатные квартиры - 64 тысячи долларов;
  • двухкомнатные - 87 тысяч долларов, это на 5% дороже;
  • трехкомнатные - 109 тысяч долларов, стоимость подскочила на 7%.

Цены на недвижимость на вторичном рынке (скриншот)

Сколько стоят новостройки в этих городах

Стоимость жилья в новостройках Львова и Ужгорода упала за последние полгода. Цены за "квадрат":

  • Львов - 1 300 долларов, это на 1% дешевле, чем было;
  • Ужгород - 1 100 долларов, цена упала на 3% в валюте.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке Львова - 62 700 долларов, а Ужгорода - 42 800 долларов.

Средний первый взнос по программе "еОселя" на самую дешевую квартиру на первичке во Львове составляет 14 300 долларов, а в Ужгороде - 9 040 долларов.

Где более дорогая аренда

Рынок аренды во Львове претерпел определенные изменения за последние полгода: одно- и трехкомнатные квартиры подешевели, а вот двухкомнатные - подорожали.

Цены на аренду во Львове:

  • однокомнатные квартиры - 17 500 гривен, это на 2% дешевле;
  • двухкомнатные - 20 900 гривен, цена выросла на 5%;
  • трехкомнатные - 22 700 гривен, стоимость упала на 1%.

Стоимость аренды в Ужгороде остается стабильной в течение полугода, цены на жилье здесь самые высокие в Украине.

Сколько стоит аренда в Ужгороде:

  • однокомнатные квартиры - 18 800 гривен;
  • двухкомнатные - 20 900 гривен;
  • трехкомнатные - 25 100 гривен.

Добавим, что львовяне в среднем отдают 70% зарплаты на аренду жилья, а ужгородцы - 78%.

Читайте также о том, что за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир упали в шести городах Украины. Больше всего они снизились в Полтаве - на 9%.

Ранее мы писали о том, что в Украине цены на квартиры в новостройках снова поползли вверх. За последние полгода в некоторых городах они выросли до 15% в валюте. Больше всего подорожало жилье в Одессе, Ровно и Чернигове. В то же время в нескольких городах недвижимость наоборот подешевела.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовУжгородЖилье