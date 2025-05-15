Ужгород обгоняет Львов? Как изменились цены на жилье в 2025 году и где теперь дороже

Львов и Ужгород соревнуются не только за туристов, но и за звание самого дорогого города для жизни. В столице Закарпатья аренда уже обогнала львовскую, а стоимость жилья стремительно приближается к ценам в городе Льва.
РБК-Украина на основе данных ЛУН проанализировало рынки недвижимости двух городов и выяснило, где покупка и аренда квартиры бьют по кошельку сильнее всего.
Цены на недвижимость на вторичном рынке во Львове остаются стабильными в течение последних полгода. Вместе с этим они самые высокие в Украине. В тройку лидеров также входит Ужгород и Киев.
Стоимость жилья во Львове:
За последние полгода стоимость жилья на вторичном рынке в Ужгороде выросла на все виды квартир. Больше всего подорожали однокомнатные - на 16% в валюте.
Цены на жилье в Ужгороде:
Стоимость жилья в новостройках Львова и Ужгорода упала за последние полгода. Цены за "квадрат":
Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке Львова - 62 700 долларов, а Ужгорода - 42 800 долларов.
Средний первый взнос по программе "еОселя" на самую дешевую квартиру на первичке во Львове составляет 14 300 долларов, а в Ужгороде - 9 040 долларов.
Рынок аренды во Львове претерпел определенные изменения за последние полгода: одно- и трехкомнатные квартиры подешевели, а вот двухкомнатные - подорожали.
Цены на аренду во Львове:
Стоимость аренды в Ужгороде остается стабильной в течение полугода, цены на жилье здесь самые высокие в Украине.
Сколько стоит аренда в Ужгороде:
Добавим, что львовяне в среднем отдают 70% зарплаты на аренду жилья, а ужгородцы - 78%.
Читайте также о том, что за последние полгода цены на аренду однокомнатных квартир упали в шести городах Украины. Больше всего они снизились в Полтаве - на 9%.
Ранее мы писали о том, что в Украине цены на квартиры в новостройках снова поползли вверх. За последние полгода в некоторых городах они выросли до 15% в валюте. Больше всего подорожало жилье в Одессе, Ровно и Чернигове. В то же время в нескольких городах недвижимость наоборот подешевела.
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