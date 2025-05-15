Ужгород обгоняет Львов? Как изменились цены на жилье в 2025 году и где теперь дороже

Где выше цены на жилье - в Ужгороде или Львове

Цены на недвижимость на вторичном рынке во Львове остаются стабильными в течение последних полгода. Вместе с этим они самые высокие в Украине. В тройку лидеров также входит Ужгород и Киев.

Стоимость жилья во Львове:

однокомнатные квартиры - 64 800 долларов, стоимость не изменилась за полгода;

двухкомнатные - 92 500 долларов, это на 4% дороже, чем было;

трехкомнатные - 115 000 долларов, цена поднялась на 3%.

За последние полгода стоимость жилья на вторичном рынке в Ужгороде выросла на все виды квартир. Больше всего подорожали однокомнатные - на 16% в валюте.

Цены на жилье в Ужгороде:

однокомнатные квартиры - 64 тысячи долларов;

двухкомнатные - 87 тысяч долларов, это на 5% дороже;

трехкомнатные - 109 тысяч долларов, стоимость подскочила на 7%.

Цены на недвижимость на вторичном рынке (скриншот)

Сколько стоят новостройки в этих городах

Стоимость жилья в новостройках Львова и Ужгорода упала за последние полгода. Цены за "квадрат":

Львов - 1 300 долларов, это на 1% дешевле, чем было;

Ужгород - 1 100 долларов, цена упала на 3% в валюте.

Средняя цена самой дешевой квартиры на первичке Львова - 62 700 долларов, а Ужгорода - 42 800 долларов.

Средний первый взнос по программе "еОселя" на самую дешевую квартиру на первичке во Львове составляет 14 300 долларов, а в Ужгороде - 9 040 долларов.

Где более дорогая аренда

Рынок аренды во Львове претерпел определенные изменения за последние полгода: одно- и трехкомнатные квартиры подешевели, а вот двухкомнатные - подорожали.

Цены на аренду во Львове:

однокомнатные квартиры - 17 500 гривен, это на 2% дешевле;

двухкомнатные - 20 900 гривен, цена выросла на 5%;

трехкомнатные - 22 700 гривен, стоимость упала на 1%.

Стоимость аренды в Ужгороде остается стабильной в течение полугода, цены на жилье здесь самые высокие в Украине.

Сколько стоит аренда в Ужгороде:

однокомнатные квартиры - 18 800 гривен;

двухкомнатные - 20 900 гривен;

трехкомнатные - 25 100 гривен.

Добавим, что львовяне в среднем отдают 70% зарплаты на аренду жилья, а ужгородцы - 78%.