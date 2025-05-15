Ужгород обганяє Львів? Як змінились ціни на житло у 2025 році і де тепер дорожче

Львів і Ужгород змагаються не лише за туристів, а й за звання найдорожчого міста для життя. У столиці Закарпаття оренда вже обігнала львівську, а вартість житла стрімко наближається до цін у місті Лева.
РБК-Україна на основі даних ЛУН проаналізувало ринки нерухомості двох міст і з'ясувало, де купівля та оренда квартири б’ють по гаманцю найсильніше.
Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Львові залишаються стабільними протягом останніх пів року. Разом із цим вони найвищі в Україні. У трійку лідерів також входить Ужгород і Київ.
Вартість житла у Львові:
За останні пів року вартість житла на вторинному ринку в Ужгороді зросла на всі види квартир. Найбільше подорожчали однокімнатні - на 16% у валюті.
Ціни на житло в Ужгороді:
Вартість житла у новобудовах Львова та Ужгорода впала за останні пів року. Ціни за "квадрат":
Середня ціна найдешевшої квартири на первинці Львова - 62 700 доларів, а Ужгорода - 42 800 доларів.
Середній перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинці у Львові становить 14 300 доларів, а в Ужгороді - 9 040 доларів.
Ринок оренди у Львові зазнав певних змін за останні пів року: одно- і трикімнатні квартири подешевшали, а от двокімнатні - подорожчали.
Ціни на оренду у Львові:
Вартість оренди в Ужгороді залишається стабільною протягом пів року, ціни на житло тут найвищі в Україні.
Скільки коштує оренда в Ужгороді:
Додамо, що львів'яни в середньому віддають 70% зарплати на оренду житла, а ужгородці - 78%.
Читайте також про те, що за останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир впали у шести містах України. Найбільше вони знизились у Полтаві - на 9%.
Раніше ми писали про те, що в Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.
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