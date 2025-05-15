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Ужгород обганяє Львів? Як змінились ціни на житло у 2025 році і де тепер дорожче

Скільки коштує житло у Львові та Ужгороді (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Львів і Ужгород змагаються не лише за туристів, а й за звання найдорожчого міста для життя. У столиці Закарпаття оренда вже обігнала львівську, а вартість житла стрімко наближається до цін у місті Лева.

РБК-Україна на основі даних ЛУН проаналізувало ринки нерухомості двох міст і з'ясувало, де купівля та оренда квартири б’ють по гаманцю найсильніше.

Де вищі ціни на житло - в Ужгороді чи Львові

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Львові залишаються стабільними протягом останніх пів року. Разом із цим вони найвищі в Україні. У трійку лідерів також входить Ужгород і Київ. 

Вартість житла у Львові:

  • однокімнатні квартири - 64 800 доларів, вартість не змінилась за пів року;
  • двокімнатні - 92 500 доларів, це на 4% дорожче, ніж було;
  • трикімнатні - 115 000 доларів, ціна піднялась на 3%.

За останні пів року вартість житла на вторинному ринку в Ужгороді зросла на всі види квартир. Найбільше подорожчали однокімнатні - на 16% у валюті. 

Ціни на житло в Ужгороді:

  • однокімнатні квартири - 64 тисячі доларів;
  • двокімнатні - 87 тисяч доларів, це на 5% дорожче;
  • трикімнатні - 109 тисяч доларів, вартість підскочила на 7%. 

Ціни на нерухомість на вторинному ринку (скриншот)

Скільки коштують новобудови у цих містах

Вартість житла у новобудовах Львова та Ужгорода впала за останні пів року. Ціни за "квадрат":

  • Львів - 1 300 доларів, це на 1% дешевше, ніж було;
  • Ужгород - 1 100 доларів, ціна впала на 3% у валюті.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці Львова - 62 700 доларів, а Ужгорода - 42 800 доларів.

Середній перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинці у Львові становить 14 300 доларів, а в Ужгороді - 9 040 доларів.

Де дорожча оренда

Ринок оренди у Львові зазнав певних змін за останні пів року: одно- і трикімнатні квартири подешевшали, а от двокімнатні - подорожчали.

Ціни на оренду у Львові:

  • однокімнатні квартири - 17 500 гривень, це на 2% дешевше;
  • двокімнатні - 20 900 гривень, ціна зросла на 5%;
  • трикімнатні - 22 700 гривень, вартість впала на 1%.

Вартість оренди в Ужгороді залишається стабільною протягом пів року, ціни на житло тут найвищі в Україні.

Скільки коштує оренда в Ужгороді:

  • однокімнатні квартири - 18 800 гривень;
  • двокімнатні - 20 900 гривень;
  • трикімнатні - 25 100 гривень.

Додамо, що львів'яни в середньому віддають 70% зарплати на оренду житла, а ужгородці - 78%.

Читайте також про те, що за останні пів року ціни на оренду однокімнатних квартир впали у шести містах України. Найбільше вони знизились у Полтаві - на 9%.

Раніше ми писали про те, що в Україні ціни на квартири в новобудовах знову поповзли вгору. За останні пів року в деяких містах вони зросли до 15% у валюті. Найбільше подорожчало житло в Одесі, Рівному та Чернігові. Водночас у кількох містах нерухомість навпаки подешевшала.

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