Ужгород обганяє Львів? Як змінились ціни на житло у 2025 році і де тепер дорожче

Де вищі ціни на житло - в Ужгороді чи Львові

Ціни на нерухомість на вторинному ринку у Львові залишаються стабільними протягом останніх пів року. Разом із цим вони найвищі в Україні. У трійку лідерів також входить Ужгород і Київ.

Вартість житла у Львові:

однокімнатні квартири - 64 800 доларів, вартість не змінилась за пів року;

двокімнатні - 92 500 доларів, це на 4% дорожче, ніж було;

трикімнатні - 115 000 доларів, ціна піднялась на 3%.

За останні пів року вартість житла на вторинному ринку в Ужгороді зросла на всі види квартир. Найбільше подорожчали однокімнатні - на 16% у валюті.

Ціни на житло в Ужгороді:

однокімнатні квартири - 64 тисячі доларів;

двокімнатні - 87 тисяч доларів, це на 5% дорожче;

трикімнатні - 109 тисяч доларів, вартість підскочила на 7%.

Ціни на нерухомість на вторинному ринку (скриншот)

Скільки коштують новобудови у цих містах

Вартість житла у новобудовах Львова та Ужгорода впала за останні пів року. Ціни за "квадрат":

Львів - 1 300 доларів, це на 1% дешевше, ніж було;

Ужгород - 1 100 доларів, ціна впала на 3% у валюті.

Середня ціна найдешевшої квартири на первинці Львова - 62 700 доларів, а Ужгорода - 42 800 доларів.

Середній перший внесок за програмою "єОселя" на найдешевшу квартиру на первинці у Львові становить 14 300 доларів, а в Ужгороді - 9 040 доларів.

Де дорожча оренда

Ринок оренди у Львові зазнав певних змін за останні пів року: одно- і трикімнатні квартири подешевшали, а от двокімнатні - подорожчали.

Ціни на оренду у Львові:

однокімнатні квартири - 17 500 гривень, це на 2% дешевше;

двокімнатні - 20 900 гривень, ціна зросла на 5%;

трикімнатні - 22 700 гривень, вартість впала на 1%.

Вартість оренди в Ужгороді залишається стабільною протягом пів року, ціни на житло тут найвищі в Україні.

Скільки коштує оренда в Ужгороді:

однокімнатні квартири - 18 800 гривень;

двокімнатні - 20 900 гривень;

трикімнатні - 25 100 гривень.

Додамо, що львів'яни в середньому віддають 70% зарплати на оренду житла, а ужгородці - 78%.