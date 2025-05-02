Жилье подешевело даже во Львове. Где больше всего упали цены на аренду

За последние полгода цены на однокомнатные квартиры упали в шести городах Украины. Больше всего они снизились в Полтаве - на 9%.

Где упали цены на аренду

Аренда больше всего подешевела в Полтаве - на 9% за полгода. Теперь однокомнатные квартиры сдают за 10 тысяч гривен, двух- и трехкомнатные квартиры остались в цене без изменений. Их теперь сдают за 10 800 и 12 000 гривен, соответственно.

В Виннице стоимость аренды снизилась на 8%. Однокомнатное жилье сдают за 11 тысяч гривен. В то же время двухкомнатные квартиры подорожали на 3%, сейчас они стоят 13 тысяч гривен. Цены на трехкомнатные остались без изменений - 14 тысяч гривен.

На 7% просела аренда в Ивано-Франковске. Там однокомнатные квартиры сдают за 13 500 гривен, двухкомнатные - 16 300 гривен, это на 2% меньше, чем было. Стоимость трехкомнатных не изменилась - 16 400 гривен.

В Хмельницком цены на арендованное жилье также снизились. Однокомнатные квартиры подешевели на 5%, их сдают за 10 тысяч гривен. Двухкомнатные подешевели на 9%, они теперь также стоят 10 тысяч гривен. Цены на трехкомнатные квартиры не изменились - 13 тысяч гривен в месяц.

Цены на аренду жилья в Украине (скриншот сайта ЛУН)

На 4% снизилась аренда в Ровно. Теперь однокомнатные квартиры сдают за 14 500 гривен. При этом двух- и трехкомнатные квартиры в цене не изменились - по 12 тысяч гривен.

Во Львове теперь однокомнатные квартиры сдают за 17 500 гривен. Это на 2% меньше, чем было полгода назад. Двухкомнатные квартиры подорожали на 5%, их теперь сдают за 20 900 гривен. Трехкомнатные тоже подешевели на 1% и сейчас стоят 22 600 гривен.

Где самая дешевая аренда в Украине

Самые низкие цены на жилье сейчас в Харькове, Запорожье и Николаеве. Падение рынка обусловлено близостью к линии фронта и частыми российскими атаками на эти города.

Однокомнатные квартиры там сдают за 4 тысячи, 5 тысяч и 6 тысяч гривен, соответственно. Двухкомнатные - 6 тысяч, 7 тысяч и 8 тысяч, соответственно. Трехкомнатные квартиры в Харькове стоят 8 тысяч гривен, в Запорожье и Николаеве - по 10 тысяч гривен.

Какой процент зарплаты украинцы тратят на аренду жилья (скриншот ЛУН)