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"Челсі" переміг на Клубному чемпіонаті світу

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Абу-Дабі, Субота 12 лютого 2022 21:11
"Челсі" переміг на Клубному чемпіонаті світу Фото: гравці "Челсі" святкують гол (twitter.com/ChelseaFC)
Автор: Андрій Вирва

У фіналу Клубного чемпіонату світу зустрічалися бразильський «Палмейрас» та англійський клуб "Челсі".

Про це повідомляє РБК-Україна.

Челсі – Палмейрас 2:1

Голи: Лукаку (55), Вейга (64, пен.), Гаверц (117, пен.)

В першому таймі була рівна гра, з невеликою кількістю моментів. В складі "Палмейрасу" мали моменти Зе Рафаел та Роні, а у "Челсі" здалеку пробивав Тіаго Сілва. Після першого тайму на табло горіли "нулі", хоча в лондонців була перевага у володінні м’ячем.

На 55-й хвилині "Челсі" відкрило рахунок. Каллум Хадсон-Одой виконав подачу з лівого флангу, а Ромелу Лукаку головою точно пробив по воротах.

На 62-й хвилині Тіаго Сілва зіграв рукою у власному штрафному майданчику, за що було призначено пенальті. Рафаель Вейга впевнено реалізував 11-метровий удар.

Невдовзі "сині" могли виходити вперед, але Кай Гаверц не зміг забити. Була нагода повернути "Челсі" лідерство у Крістіана Пулішича, проте американець пробив поряд зі стійкою. До кінця основного часу команди не змогли забити, тому їх чекали ще два тайми по 15 хвилин.

В першому додатковому таймі Пулішич влучив у поперечину. В другому таймі міг забивати Вернер, проте не влучив у ворота. А коли здавалося, що матч йде до серії пенальті, гравець "Палмейраса" Луан зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Кай Гаверц бездоганно пробив "з точки". Та після Ліги чемпіонів Гаверц своїм голом приніс лондонцям перемогу ще й в Клубному чемпіонаті світу.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" не зміг обіграти "Вільярреал" в матчі чемпіонату Іспанії.

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