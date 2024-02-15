RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Узбекистане хотят запретить открывать счета в банках подсанкционным лицам

Архивное фото: В Узбекистане хотят запретить открывать счета в банках подсанкционным лицам (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В парламенте Узбекистана поддержали законопроект, который может запретить открывать банковские счета для подсанкционных лиц. Это может коснуться россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нижнюю палату парламента страны.

Речь шла о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усовершенствованием механизмов управления рисками, связанными с экономическими санкциями".

В парламенте отметили, что это связано с усилением рисков применения экономических санкций в условиях текущей геополитической ситуации. Поэтому в стране возросла необходимость организации и постоянного повышения эффективности системы санкционного комплекса в банковском секторе Узбекистана.

"Согласно законопроекту, банки, платежные организации и системы, а также небанковские организации смогут отказывать или ограничивать в открытии счетов и проведении операций с клиентами, если есть риск применения к банкам экономических санкций", - говорится в сообщении.

Российские СМИ указывают, что это может коснуться и граждан РФ, а также и юридических лиц.

Узбекистан и его отношение к РФ, а также войне в Украине

Узбекистан публично не поддержал РФ в ее вторжении в Украину, а занял нейтральную позицию.

В июле прошлого года Генштаб ВСУ сообщал, что российские кафиры отправили на фронт граждан Узбекистана, которые ехали на строительство в Мариуполь.

В декабре российский боевик Захар Прилепин выразил желание присоединить Узбекистан к РФ. В Ташкенте возмутились такими заявлениями и вызвали посла "на ковер".

Также Центр национального сопротивления заявлял, что РФ хочет создать и финансировать на территории Узбекистана подставные предприятия по сбору беспилотников с иностранных электронных компонентов. Таким образом, Москва планирует использовать Ташкент для обхода международных санкций, введенных из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУзбекистан