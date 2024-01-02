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РФ хочет закупать через подставные фирмы в Узбекистане электронику для дронов, - ЦНС

Вторник 02 января 2024 21:12
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РФ хочет закупать через подставные фирмы в Узбекистане электронику для дронов, - ЦНС Иллюстративное фото: РФ планирует использовать Узбекистан для обхода санкций (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

РФ хочет создать и финансировать и территории Узбекистана подставные предприятия для сбора беспилотников с иностранных электронных компонентов. Таким образом Москва планирует использовать Ташкент для обхода международных санкций, введенных из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что в ходе встречи глав стран Содружества Независимых Государств (СНГ) 26 декабря 2023 года российский диктатор Владимир Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиоевым соответствующие условия.

"В частности, достигнуты предварительные договоренности о создании ряда подставных компаний на территории Узбекистана, которые будут финансироваться российским правительством. Официально анонсировано сотрудничество в транспортной отрасли", - указывается в публикации.

Однако в Центре имеются данные, что речь идет практически о создании фиктивных компаний для обхода страной-агрессором санкций и предприятий, которые будут заниматься сбором БПЛА с иностранных электронных комплектующих.

Изделия и компоненты планируют экспортировать в несколько оборонных предприятий РФ (среди них "Казанский завод "Электроприбор", "Завод Элекон", "Стелла-К").

Также в ЦНС проинформировали о планах Кремля выкупить у Узбекистана запасы советских боеприпасов.

"Соответственно, россияне планируют продолжить развертывание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии для обхождения международных санкций", - говорится в сообщении.

Россия пытается обходить западные санкции

Ранее РБК-Украина писало, что Узбекистан является одной из стран, помогающих РФ обходить международные санкции. Кроме нее, к перечню также относятся Турция, Армения и ряд других государств Средней Азии: Казахстан и Кыргызстан. После введения западных ограничений в отношении России они значительно нарастили импорт из Европы и экспорт в страну-агрессора. Снабжение идет через Беларусь и Грузию.

Между тем, напомним, что в октябре главы МИД стран Центральной Азии выразили готовностьусилить санкции против России.

Добавим, недавно российский боевик Захар Прилепин выразил желание присоединить Узбекистан к РФ. В свою очередь в Ташкенте возмутились такими заявлениями, и вызвали посла "на ковер".

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