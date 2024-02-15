В Узбекистані хочуть заборонити відкривати рахунки в банках підсанкційним особам

Йшлося про проект закону "про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Республіки Узбекистан у зв'язку з удосконаленням механізмів управління ризиками, пов'язаними з економічними санкціями".

У парламенті зазначили, що це пов'язано з посиленням ризиків застосування економічних санкцій в умовах поточної геополітичної ситуації. Тому в країні зросла необхідність організації та постійного підвищення ефективності системи санкційного комплексу в банківському секторі Узбекистану.

"Згідно із законопроєктом, банки, платіжні організації та системи, а також небанківські організації зможуть відмовляти або обмежувати у відкритті рахунків і проведенні операцій із клієнтами, якщо є ризик застосування до банків економічних санкцій", - йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ вказують, що це може торкнутися і громадян РФ, а також і юридичних осіб.

Узбекистан і його ставлення до РФ, а також війни в Україні

Узбекистан публічно не підтримав РФ у її вторгненні в Україну, а зайняв нейтральну позицію.

У липні минулого року Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські окупанти відправили на фронт громадян Узбекистану, які їхали на будівництво в Маріуполь.

У грудні російський бойовик Захар Прилєпін висловив бажання приєднати Узбекистан до РФ. У Ташкенті обурилися такими заявами і викликали посла "на килим".

Також Центр національного спротиву заявляв, що РФ хоче створити та фінансувати на території Узбекистану підставні підприємства для збору безпілотників з іноземних електронних компонентів. Таким чином Москва планує використати Ташкент для обходу міжнародних санкцій, введених через широкомасштабну військову агресію проти України.