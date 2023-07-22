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Оккупанты отправили воевать граждан Узбекистана, которые ехали на строительство в Мариуполь

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Суббота 22 июля 2023 19:41
Оккупанты отправили воевать граждан Узбекистана, которые ехали на строительство в Мариуполь Фото: Оккупанты отправили воевать граждан Узбекистана (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты отправили на фронт граждан Узбекистана, которые ехали на строительство в Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook .

"В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в город Мариуполь для проведения строительных работ", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по прибытии у граждан Узбекистана изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

Ранее издание Reuters сообщало, что в российском городе Орел гражданам Узбекистана, работающим на местном мусороперерабатывающем заводе, выдали повестки и приказали явиться в военкомат.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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