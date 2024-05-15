На фоне эвакуации УЗ назначила дополнительный поезд из Сум в Киев

В связи с эвакуацией населения из приграничных с Россией населенных пунктов Сумской области, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №279/280 Киев - Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Как отмечается, поезд будет курсировать каждый день с 18 по 26 мая.

Отправится он из Киева в 07:33, прибытие к конечной станции Сумы в 13:19. В обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

Как сообщили в УЗ, поезд будет состоять из сидячих вагонов.

Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

К тому же, по станции Киев-Пассажирский доступно несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы: пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзализныци".