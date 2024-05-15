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На фоне эвакуации УЗ назначила дополнительный поезд из Сум в Киев

Среда 15 мая 2024 16:29
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На фоне эвакуации УЗ назначила дополнительный поезд из Сум в Киев Фото: УЗ назначила дополнительный поезд Киев - Сумы (facebook_com_ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

В связи с эвакуацией населения из приграничных с Россией населенных пунктов Сумской области, "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №279/280 Киев - Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как отмечается, поезд будет курсировать каждый день с 18 по 26 мая.

Отправится он из Киева в 07:33, прибытие к конечной станции Сумы в 13:19. В обратный путь поезд будет отправляться из Сум в 14:50 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 20:47.

Как сообщили в УЗ, поезд будет состоять из сидячих вагонов.

Остановки предусмотрены на станциях Дарница, Нежин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Белополье.

К тому же, по станции Киев-Пассажирский доступно несколько согласованных стыковок с поездами в другие регионы: пересадочные билеты можно оформить в приложении и на новом сайте "Укрзализныци".

Эвакуация из Сумской области

Напомним, вчера, 14 мая, сообщалось, что в Сумской области из-за постоянных атак РФ местным жителям рекомендуют эвакуироваться из 10-километровой зоны возле границы на фоне интенсивных обстрелов населенных пунктов Белопольской общины.

А за день до этого, 13 мая, в Сумской области уже начали проводить эвакуацию из городов Белополье и Ворожба.

Добавим, ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что после атак на Харьковском направлении оккупанты нанесут мощный удар в направлении Сум.

Кроме того, по его словам, россияне планировали в Сумской области операцию, похожую на ту, которую сейчас проводят в Харьковской области.

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Укрзализныця Сумская область эвакуация Поезда
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