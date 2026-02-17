УЗ изменила маршруты 17 февраля: какие поезда сократили и где ввели автобусные рейсы

"Укрзалізниця" 17 февраля изменила график движения поездов в нескольких областях из-за ситуации с безопасностью. Часть рейсов сокращена или организована пересадка на автобусы.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В Сумской области региональные поезда временно курсируют только до/из Конотопа. Далее в северном направлении пассажиры могут воспользоваться пригородным поездом или автобусами.
В Черниговской области дополнительных ограничений сейчас нет. В то же время УЗ предупреждает о возможных задержках на славутичском и нежинском направлениях из-за постоянных повреждений контактной сети в результате атак БПЛА и непогоды.
Движение на поврежденном участке в Лозовой восстановлено. Однако от Лозовой в направлении Краматорска пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами. Бесплатные автобусы благотворительного фонда "Пролиска" осуществляют перевозки с обязательной регистрацией перед посадкой.
На изюмском направлении региональные экспрессы курсируют по графику.
В регионе действует усиленный контроль безопасности. Ряд поездов дальнего следования 17 февраля будет курсировать только в/из Днепра вместо Запорожья.
Речь идет о таких рейсах:
Пара региональных поездов будет работать сегментами: Запорожье - Синельниково и Синельниково - Днепр.
По другим рейсам между Днепром и Запорожьем решение будут принимать оперативно в зависимости от ситуации с безопасностью.
В "Укрзалізниці" призывают ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении перевозчика, чтобы первыми получать обновления.
В то же время все рейсы city express, включая дополнительные, курсируют по расписанию.
Ранее РБК-Украина писало, что делать пассажирам поездов в случае вражеской атаки. Главное правило - немедленно отойти от окон, лечь или присесть на пол, защитить голову и шею и не спасать багаж.
Во время эвакуации пассажирам советуют четко выполнять команды проводника, избегать паники, не загромождать проходы вещами и помогать детям, пожилым людям и лицам с инвалидностью. Проводники уже прошли инструктаж и будут координировать действия в случае угрозы.