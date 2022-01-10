Якщо УЗ не займеться ремонтом шляхів, ситуація може стати катастрофічною, - експерт

"Ситуація надзвичайна, вона може призвести до катастрофічних наслідків. З 19 тис. основних залізничних колій майже половина потребує або капітального ремонту або реконструкції", - сказав Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, експерти оцінюють необхідність інвестицій для упорядкування залізничної інфраструктури в 50 млрд грн, водночас останніми роками на ці цілі УЗ інвестувала лише близько 1 млрд грн на рік, при цьому навіть ця сума використовується неефективно.

"Справа в тому, що останні роки, наприклад, на реконструкцію залізничних колій має купуватися від 50 до 100 тис. тонн рейок, а купується лише одна тисячна частина цього. Тому зрозуміло, що якщо купується матеріалу менше, ніж 1% від необхідного і це триває з року в рік, то це призводить до катастрофічних наслідків", - пояснив Каленков.

Експерт наголосив: вже зараз багато аварійних ситуацій, що виникають на залізниці, пов'язані з поганим станом полотна, і, якщо ситуація кардинально не зміниться, вже цього року варто очікувати збільшення кількості аварій.

"Потрібно розуміти, що якщо заходи в УЗ не будуть здійснені протягом найближчих місяців, то цього року ми, на жаль, можемо зіткнутися не просто із затримкою потягів, а реально з питаннями аварій, аварій, які можуть призвести до катастрофічних наслідків", - підсумував Каленков.