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Якщо УЗ не займеться ремонтом шляхів, ситуація може стати катастрофічною, - експерт

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Київ, Понеділок 10 січня 2022 15:32
Якщо УЗ не займеться ремонтом шляхів, ситуація може стати катастрофічною, - експерт Фото: "Укрзалізниця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

УЗ необхідно терміново інвестувати у ремонт залізничних колій, які перебувають у критичному стані, щоб уникнути масштабних аварій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

"Ситуація надзвичайна, вона може призвести до катастрофічних наслідків. З 19 тис. основних залізничних колій майже половина потребує або капітального ремонту або реконструкції", - сказав Каленков в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, експерти оцінюють необхідність інвестицій для упорядкування залізничної інфраструктури в 50 млрд грн, водночас останніми роками на ці цілі УЗ інвестувала лише близько 1 млрд грн на рік, при цьому навіть ця сума використовується неефективно.

"Справа в тому, що останні роки, наприклад, на реконструкцію залізничних колій має купуватися від 50 до 100 тис. тонн рейок, а купується лише одна тисячна частина цього. Тому зрозуміло, що якщо купується матеріалу менше, ніж 1% від необхідного і це триває з року в рік, то це призводить до катастрофічних наслідків", - пояснив Каленков.

Експерт наголосив: вже зараз багато аварійних ситуацій, що виникають на залізниці, пов'язані з поганим станом полотна, і, якщо ситуація кардинально не зміниться, вже цього року варто очікувати збільшення кількості аварій.

"Потрібно розуміти, що якщо заходи в УЗ не будуть здійснені протягом найближчих місяців, то цього року ми, на жаль, можемо зіткнутися не просто із затримкою потягів, а реально з питаннями аварій, аварій, які можуть призвести до катастрофічних наслідків", - підсумував Каленков.

Раніше гендиректор Федерації роботодавців та транспорту України Володимир Гусак повідомляв, що ситуація з перевезеннями залізницею значно погіршилася - оборотність вагонів зросла на чверть і відправники стикаються з дефіцитом вагонів.

У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що "Укрзалізниці" потрібно насамперед модернізувати залізничну інфраструктуру та підвищити якість перевезень, а потім займатися оновленням рухомого складу.

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