Если УЗ не займется ремонтом путей, ситуация может стать катастрофической, - эксперт

"Ситуация чрезвычайная, она может привести к катастрофическим последствиям. Из 19 тыс. основных железнодорожных путей почти половина нуждается или в капитальном ремонте или в реконструкции", - сказал Каленков в эфире телеканала "Украина 24".



По его словам, эксперты оценивают необходимость инвестиций для приведения в порядок железнодорожной инфраструктуры в 50 млрд грн, в то же время в последние годы на эти цели УЗ инвестировала всего около 1 млрд грн в год, при этом даже эта сумма используется неэффективно.



"Дело в том, что последние годы, например, на реконструкцию железнодорожных путей должно приобретаться от 50 до 100 тыс. тонн рельсов, а приобретается всего лишь одна тысячная часть этого. Поэтому понятно, что если приобретается материала меньше, чем 1% от необходимого и это продолжается из года в год, то это приводит к катастрофическим последствиям", - объяснил Каленков.



Эксперт подчеркнул: уже сейчас многие аварийные ситуации, возникающие на железной дороге, связаны с плохим состоянием полотна, и, если ситуация кардинально не изменится, уже в нынешнем году стоит ожидать увеличения числа аварий.



"Нужно понимать, что если меры в УЗ не будут осуществлены в ближайшие месяцы, то в этом году мы, к сожалению, можем столкнуться не просто с задержкой поездов, а реально с вопросами аварий, аварий, которые могут привести к катастрофическим последствиям", - подытожил Каленков.