Ракетная угроза. По Украине масштабная воздушная тревога
Во всех областях объявили воздушную тревогу. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено в 13:40
По словам главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в Кременчугском районе работает ПВО.
Обновлено в 13:25
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о работе противовоздушной обороны и большом количестве ракет.
"Ракет много. С юга и с востока. Работает ПВО", - написал он в Telegram.
Обновлено в 13:20
Об угрозе ракетных ударов предупреждают в Киевской области, а в Черкасской - о высокой вероятности ударов с воздуха.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко предупредил о ракетной угрозе. Он призвал жителей региона находиться в укрытиях.
Также об опасности предупредил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он отметил, что зафиксированы запуски ракет, а в области работают силы ПВО.
"Днепропетровская область, работает ПВО! Не выкладываем ничего в соцсети", - добавил Лукашук.
Информационная тишина
Украинцев призывают не публиковать в соцсетях информацию о взрывах или работе военных. В частности, в ГСЧС заявили, что чрезмерное информационное внимание вредит Силам обороны.
В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук призвал не сообщать о работе ПВО, поскольку враг мониторит наше информационное пространство.
Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 12:20.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, в Одесской области сообщили о взрывах, прогремевших во время воздушной тревоги.
Кроме того, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил жителей южных областей о возможных ракетных ударах. Позже он заявил, что оккупанты совершили 5 пусков ракет в районе Мариуполя.
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