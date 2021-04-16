УЗ завершила розслідування сходження потяга "Інтерсіті": названо офіційну причину

"Укрзалізниця" завершила службове розслідування сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ - Запоріжжя. Причина аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
За службове недбальство буде звільнено 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці.
Передумовою аварії є:
Прийнято рішення про звільнення:
Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.
Нагадаємо, під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю було відновлено.