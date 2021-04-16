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УЗ завершила розслідування сходження потяга "Інтерсіті": названо офіційну причину

Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" завершила службове розслідування сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ - Запоріжжя. Причина аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За службове недбальство буде звільнено 6 працівників керівного складу Придніпровської залізниці.

Передумовою аварії є:

  • недотримання вимог нормативних документів, інструкцій в частині безпечної організації,виконання робіт із обслуговування, утримання у справному стані ввірених об’єктів інфраструктури;
  • неприйняття заборонних заходів у разі неможливості виконання необхідного обсягу ремонтних робіт.

Прийнято рішення про звільнення:

  • першого заступника начальника та головного інженера структурного підрозділу "Служба колії",
  • начальника та заступника начальника структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії",
  • майстра, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії;
  • старшого майстра,
  • бригадира структурного підрозділу "Запорізька дистанція колії".

Крім цього, за порушення посадових обов’язків буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії "Придніпровська залізниця" з інфраструктури.

Нагадаємо, під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю було відновлено.

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