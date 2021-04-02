"Вже є перелік винних": УЗ відсторонила низку топ-посадовців через аварію потяга "Інтерсіті"

Укрзалізниця відсторонила низку керівників Придніпровської залізниці через сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ під Запоріжжям . Посадовців підозрюють у службовій недбалості.

Зокрема, від виконання посадових обов’язків відсторонено заступника директора, першого заступника начальника, головного інженера служби колії та інших керівників регіональної філії "Придніпровська залізниця".

"Укрзалізниця відсторонила від виконання посадових обов’язків низку керівників Придніпровської залізниці, службова недбалість яких ймовірно і призвела до сходження 6 вагонів поїзда Інтерсіті+ Київ - Запоріжжя. Попередні висновки службового розслідування причин аварії - грубі порушення в утриманні верхньої будови колії", - йдеться в повідомленні.

Комісія Укрзалізниці, яка проводить службове розслідування, виявила технологічні порушення під час виконання колійних робіт на цій ділянці. Крім того, встановлено порушення під час ведення журналів обліку.

"Встановлюємо жорсткий контроль за станом залізничних колій. Безпека наших пасажирів і співробітників на першому місці. Ми не будемо терпіти службову недбалість та бездіяльність. Вже є попередні результати розслідування аварії поїзда та перелік винних, яких ми звільнимо та притягнемо до відповідальності, а коло відповідальних осіб може бути розширене. Також за зазначеним фактом Національна поліція відкрила кримінальне провадження", - заявив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Раніше Укрзалізниця створила комісію, яка розслідує причини сходу з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ - Запоріжжя 29 березня 2021 року. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. З рейок зійшло 6 з 9 вагонів за 50 кілометрів до кінцевої станції - Запоріжжя. Під час інциденту у вагонах поїзда знаходилося 88 пасажирів.