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Все працює: ремонтні роботи після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям завершили

Новость на русском → Вільнянськ, Середа 31 березня 2021 10:35
Все працює: ремонтні роботи після аварії "Інтерсіті" під Запоріжжям завершили Фото: залізничники піднімають "Інтерсіті" під Запоріжжям (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

Під Запоріжжям 29 березня зійшов з рейок потяг "Інтерсіті". Через два дні завершили ремонтні роботи, контактну мережу і колії повністю відновлено.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Також повідомляється, що рейси пасажирських поїздів, зокрема "Інтерсіті+", слідують без затримок.

"Поїзд Hyundai Rotem поставлено на рейки, він прямує до депо базування в Києві для ретельної діагностики та початку відновлення", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Інтерсіті" міг зійти з рейок через проблеми зі шляхами. Машиністові довелося екстрено гальмувати, коли він помітив, що з колією щось не так.

Нагадаємо, за фактом аварії поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту на залізниці. В результаті події пасажири не постраждали.

Зазначимо, два дні тому шість з дев'яти вагонів поїзда Київ-Запоріжжя зійшли з рейок за 50 кілометрів до кінцевої станції. У поїзді знаходилися майже 90 пасажирів.

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