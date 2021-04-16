УЗ завершила расследование схождения поезда "Интерсити": названа официальная причина

"Укрзализныця" завершила служебное расследование схождения 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Причина аварии - грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Из-за служебной халатности будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги.
Предпосылкой аварии являются:
Принято решение об увольнении:
Кроме этого, из-за нарушения должностных лиц обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" с инфраструктуры.
Напомним, под Запорожьем 29 марта сошел с рельсов поезд "Интерсити". Через два дня завершили ремонтные работы, контактную сеть и пути полностью восстановлены.