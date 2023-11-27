УЗ запустит поезд "Днепр-Хелм": детали маршрута и когда начнет курсировать

"Укрзализныця" планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
По данным компании, время поезда в пути будет около 20 часов.
Расписание поезда:
Билеты на рейсы без комиссии можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
Напомним, мы писали, что УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.
Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.
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