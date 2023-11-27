UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ запустить потяг "Дніпро-Хелм": деталі маршруту та коли почне курсувати

Ілюстративне фото: УЗ запустить потяг "Дніпро-Хелм" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

"Укрзалізниця" планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати з 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на пресс-службу "Укрзалізниці".

За даними компанії, час потягу у дорозі буде близько 20 годин.

Розклад руху поїзда:

  • відправлення з Дніпра о 22:00, зі Знам'янки о 01:35, з Києва 0 05:34, з Рівного об 11:15. До Хелму потяг буде прибувати о 17:20.
  • у зворотному напрямку потяг буде відправлятись о 10:23 з Хелму. З Рівного о 17:44, з Києва о 22:45, зі Знам'янки о 06:50, а прибуватиме до Дніпра о 07:40.

Квитки на рейси без комісії можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізницяпотяг