УЗ запустить потяг "Дніпро-Хелм": деталі маршруту та коли почне курсувати

"Укрзалізниця" планує запустити новий міжнародний потяг №119 за напрямком "Дніпро-Хелм". Він почне курсувати з 9 грудня.
Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на пресс-службу "Укрзалізниці".
За даними компанії, час потягу у дорозі буде близько 20 годин.
Розклад руху поїзда:
Квитки на рейси без комісії можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".
Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.
Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.
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