УЗ запустить потяг "Дніпро-Хелм": деталі маршруту та коли почне курсувати

За даними компанії, час потягу у дорозі буде близько 20 годин.

Розклад руху поїзда:

відправлення з Дніпра о 22:00, зі Знам'янки о 01:35, з Києва 0 05:34, з Рівного об 11:15. До Хелму потяг буде прибувати о 17:20.

у зворотному напрямку потяг буде відправлятись о 10:23 з Хелму. З Рівного о 17:44, з Києва о 22:45, зі Знам'янки о 06:50, а прибуватиме до Дніпра о 07:40.

Квитки на рейси без комісії можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

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