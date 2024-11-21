УЗ запустит новый рейс из Киева в Европу через Чоп уже в декабре: что известно о маршруте

"Этот пересадочный маршрут через станцию Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад", - сообщили в "Укрзализныце".

Поезда на маршруте:

№27/28 будет на маршруте Киев - Чоп - Киев (вагоны от "Укрзализныци");

№617/961 будет на маршруте Чоп - Братислава - Чоп (вагоны от словацкой железной дороги ZSSK).

Расписание движения:

В Братиславу:

Поезд №27/28 будет отправляться из Киева в 19:57 и прибывать в Чоп в 07:50 . Пересадка на рейс словацкой железной дороги будет происходить в 09:59, а поезд будет прибывать в Братиславу в 19:33 . При этом в Кошице он будет в 13:18.

Поезд №27/28 будет отправляться из Киева и прибывать в Чоп . Пересадка на рейс словацкой железной дороги будет происходить а поезд будет прибывать в Братиславу . При этом в Кошице он будет В Киев:

Из Братиславы рейс ZSSK будет отправляться в 11:27 и прибывать в Чоп в 21:41. Оттуда поезд "Укрзализныци" будет отправляться в 22:38, а прибывать в Киев в 10:01.

Таким образом, маршрут между Киевом и Чопом в ночное время будет снабжаться спальными вагонами "Укрзализныци", а дневной сегмент на маршруте Чоп - Братислава - сидячими вагонами словацкой железной дороги.

Также отмечается, что пересадка в Чопе согласована, что делает маршрут удобным для пассажиров.

Билеты на оба участка можно будет приобрести единственным платежом через приложение или сайт "Укрзализныци".

Стоимость билета Киев - Чоп будет составлять 700 грн, а на рейс Чоп - Братислава - 1500 грн.

Напомним, что УЗ запустит еще один международный рейс в другую страну ЕС также в декабре.