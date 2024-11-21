УЗ запустит новый рейс из Киева в Европу через Чоп уже в декабре: что известно о маршруте

С 15 декабря "Укрзализныця" в сотрудничестве со словацкими железнодорожниками запускает новый международный маршрут, соединяющий Киев с Братиславой через станцию Чоп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Этот пересадочный маршрут через станцию Чоп соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой и другими крупными городами Словакии, в частности, Кошице, Жилина, Трнава, Тренчин и Попрад", - сообщили в "Укрзализныце".
Таким образом, маршрут между Киевом и Чопом в ночное время будет снабжаться спальными вагонами "Укрзализныци", а дневной сегмент на маршруте Чоп - Братислава - сидячими вагонами словацкой железной дороги.
Также отмечается, что пересадка в Чопе согласована, что делает маршрут удобным для пассажиров.
Билеты на оба участка можно будет приобрести единственным платежом через приложение или сайт "Укрзализныци".
Стоимость билета Киев - Чоп будет составлять 700 грн, а на рейс Чоп - Братислава - 1500 грн.
Напомним, что УЗ запустит еще один международный рейс в другую страну ЕС также в декабре.
В материале РБК-Украина вы можете узнать, сколько стоят билеты на УЗ в разные страны ЕС.
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