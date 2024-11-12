Из Украины в Европу. Сколько стоят билеты на УЗ до зарубежных городов

Путешествия "Укрзализныцей" за границу сейчас остаются самым удобным вариантом для украинцев, чтобы надолго не застрять на международном пункте пропуска.

Сколько стоят билеты на международные направления УЗ

В международном сообщении со странами Европы каждая из железных дорог следования поезда/вагона устанавливает тариф по своей территории и в вагоны своего формирования, которые объявляются в евро. На проездном документе стоимость указывается в национальной валюте в пересчете с курсом евро на момент оформления.

"Цена на проездные документы динамична и меняется в зависимости от дня недели и курса валют. Ценообразование для железнодорожного транспорта не является гибким: тариф подлежит государственному регулированию, поэтому АО "Укрзализныця" не может самостоятельно влиять на уменьшение или увеличение стоимости проезда, предоставление сезонных скидок и т.д.", – сообщили в пресс-службе УЗ.

На сайте УЗ в таблице стоимости международного сообщения со странами Европы указаны следующие цены.

Стоимость билетов в Польшу:

Кив – Варшава – 76,20 евро

Киев – Хелм – 44,80 евро

Киев – Перемышль – 44,80 евро (I класс) и 31,20 евро (II класс)

Киев – Перемышль (поезд) – 47,90 евро

Харьков – Хелм – 56,90 евро

Днепр – Хелм – 59,59 евро

Харьков – Перемышль – 58,40 евро

Запорожье – Перемышль – 60,10 евро

Одесса – Перемышль – 49,10 евро

Рава-Русская – Варшава – 29,60 евро (I класс), 26,40 евро (II класс)

Львов – Перемышль – 15,80 евро (I класс), 10,80 (II класс)

Стоимость билетов в Венгрию:

Киев – Будапешт – 67,30 евро

Львов – Будапешт – 49,90 евро

Мукачево – Будапешт – 25,00 евро

Чоп – Будапешт – 35,50 евро (I класс), 23,60 (II класс)

Стоимость билетов в Австрию:

Киев – Вена – 89,60 евро

Львов – Вена – 71,20 евро

Чоп – Вена – 70,30 евро (I класс), 43,90 (II класс)

Стоимость билетов в Словакию:

Мукачево – Кошице – 11,00 евро

Стоимость билетов в Молдову:

Киев – Кишинев – 2 0192,91 грн (плацкарт), купе – 3 051,24 грн (купе), 5 658,68 грн (СВ)

Отметим, что только по направлению Киев – Кишинев указана цена в гривнах, на остальные – в евро.

Добавим, что стоимость билета указана без учета комиссионного сбора, который составляет 55 грн. Также следует учесть, что в поездах I и II класса – места сидячие.

Стоимость билетов в Молдову (скриншот сайта Укрзализныци)

"Дети до 4 лет могут путешествовать с родителями бесплатно без предоставления отдельного места. Для старших детей действуют скидки, размер которой зависит от международного направления. Например, если речь идет о польских рейсах, то для детей от 4 до 12 лет идет скидка 25% при перемещении территорией Украины и 50% – на территории Польши", – объяснили на горячей линии "Укрзализныци".

Добавим также, что в декабре прошлого года УЗ повысила цены на международные направления. Больше всего возросла стоимость дефицитного направления Киев – Варшава – Киев, билеты тогда подорожали на 72%. Также на 3% поднялись цены в ночных поездах в Вену и Перемышль.

Как купить билет на международный рейс

Билеты на международные направления можно приобрести только онлайн: в чат-боте, на сайте Укрзализныци или в приложении. Открытие продаж происходит утром в зависимости от направления.

Продажи стартуют:

польское направление (Перемышль, Дорохуск, Холм, Варшава) в 09:00, за 20 суток до даты отправления

словацкое и австрийское направления в 08:00, за 20 суток

молдавское направление – в 08:00, за 30 суток

При покупке онлайн нужно ввести персональные данные пассажира, а также понадобиться верификация через приложение "Дія". На оплату услуги предоставляется 15 минут.

Поиск билетов на международные направления на сайте УЗ (скриншот)

Будут ли новые международные маршруты

"Сейчас в АО "Укрзализныця" разрабатывается график движения поездов на 2024/2025 год, поэтому изменения маршрутов как во внутреннем, так и в международном сообщении вскоре будут представлены на диджитал-площадках общества", – сообщили в УЗ.

При этом в пресс-службе деталей не раскрыли, указали лишь, что график движения поездов разрабатывается на основании анализа пассажиропотока с учетом экономической целесообразности и максимального использования технических возможностей подвижного состава и инфраструктуры для обеспечения минимального времени на пути следования поездов.