УЗ запустить новий рейс з Києва до Європи через Чоп вже у грудні: що відомо про маршрут

З 15 грудня "Укрзалізниця" у співпраці зі словацькими залізничниками запускає новий міжнародний маршрут, який з'єднає Київ із Братиславою через станцію Чоп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Цей пересадковий маршрут через станцію Чоп з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад", - повідомили в "Укрзалізниці".
Таким чином, маршрут між Києвом та Чопом в нічний час забезпечуватиметься спальними вагонами "Укрзалізниці", а денний сегмент на маршруті Чоп - Братислава - сидячими вагонами словацької залізниці.
Також зазначається, що пересадка в Чопі узгоджена, що робить маршрут комфортним для пасажирів.
Квитки на обидві ділянки можна буде придбати єдиним платежем через застосунок або сайт "Укрзалізниці".
Вартість квитка Київ - Чоп складатиме 700 грн, а на рейс Чоп - Братислава - 1500 грн.
Нагадаємо, що УЗ запустить ще один міжнародний рейс до іншої країни ЄС також у грудні.
У матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися про те, скільки коштують квитки на УЗ до різних країн ЄС.
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