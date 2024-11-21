УЗ запускает новый международный маршрут: куда и сколько стоит
С 15 декабря 2024 года стартует прямое ежедневное сообщение Киев - Будапешт. На нем будет курсировать новый поезд №9/10.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
Это уже 20-й международный маршрут "Укрзализныци", который расширяет возможности путешествий в Европу для украинцев.
Сообщается, что пассажиров будут перевозить стандартные спальные вагоны: купе (4 места) и люкс (2 места).
"Назначению этого рейса предшествовало много дипломатической работы, чтобы именно широкие вагоны в количестве не менее 8 на рейс смогли доставить украинцев из и в столицу Венгрии. Именно здесь находится аэропорт имени Ференца Листа, крупнейший аэропорт региона, многие рейсы которого теперь синхронизированы с украинским поездом,” – заявил председатель правления УЗ Александр Перцовский.
Известно, что ориентировочная цена в купейном вагоне составит 3000 грн.
Расписание:
- Из Киева: отправление в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00.
- Из Будапешта: отправление в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.
Также отмечается, что расписание было составлено так, чтобы пассажиры могли удобно осуществить пересадку, чтобы быстро добраться до Вены (путешествие продлится менее трех часов), Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха, а также Румынии, Словении и других европейских стран.
В УЗ добавили, что время ожидания между пересадками не превышает двух часов.
Добавим, что "Укрзализныця" добавила поезда на один из популярных маршрутов в Европу.
О других изменениях в расписании поездов УЗ - читайте в нашем материале.
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