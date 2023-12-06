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УЗ запустила сервис бронирования билетов для военных: как он работает

Фото: УЗ запустила сервис бронирования билетов для военных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" запустила сервис спецзаказа билетов для военнослужащих, который доступен для 17 поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Отныне военнослужащие могут приобрести проездной документ, даже если поездка внезапная, например, на лечение, в командировку или к родным в долгожданный отпуск, а билеты уже раскупили. Верим, что это позволит упростить жизнь тем, кому мы обязаны свободой и жизнью", - рассказал глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Оставить заявку на портале можно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда. После этого на почту заказчику придет специальный код. Выкупить билет нужно в кассе не позднее 1 часа до отправления поезда. В частности, важно предъявить военный билет или удостоверение офицера.

"Спецзаказ билетов доступен на 17 поездов, которые наиболее популярны среди военнослужащих. В частности, это маршруты в города, приближенные к зоне ведения боевых действий и обратно", - добавляет "Укрзализныця".

Военные могут бронировать билеты не только для себя, но и для собратьев.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" запустила дополнительные поезда во Львов и Одессу на фоне праздников.

В частности, УЗ планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.

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Укрзализныця