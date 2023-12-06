УЗ запустила сервіс бронювання квитків для військових: як він працює

"Відтепер військовослужбовці можуть придбати проїзний документ, навіть якщо поїздка раптова, наприклад, на лікування, у відрядження або до рідних у довгоочікувану відпустку, а квитки вже розкупили. Віримо, що це дозволить спростити життя тим, кому ми зобовʼязані свободою та життям", - розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Залишити заявку на порталі можна не пізніше ніж за 6 годин до відправлення потяга. Після цього на пошту замовника прийде спеціальний код. Викупити квиток потрібно в касі не пізніше ніж за 1 годину до відправлення поїзда. Зокрема важливо пред'явити військовий квиток або посвідчення офіцера.

"Спецзамовлення квитків доступне на 17 поїздів, які найпопулярніші серед військовослужбовців. Зокрема, це маршрути до міст, наближених до зони ведення бойових дій та зворотно", - додає "Укрзалізниця".

Військові можуть бронювати квитки не лише для себе, але й для побратимів.