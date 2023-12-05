Из-за спроса на праздники. УЗ запустила дополнительные поезда во Львов и Одессу

Украинцы разобрали почти все места в поездах в направлении Львова, поэтому "Укрзализныця" добавит дополнительные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление УЗ .

"Наши пассажиры распланировали свои предрождественские поездки и разобрали почти все места в поездах в направлении Львова и гор. Укрзализныця реагирует на бешеный спрос и добавляет еще мест в этом направлении и не только на горящие рождественские даты", - говорится в заявлении.

Поезда в сторону западной части Украины

Сообщается, что будет назначен поезд №27/28 Киев - Мукачево на 22, 25, 28, 31 декабря и 3, 6, 9 января из Киева. Поезд будет отправляться в 8:18, прибывать в Мукачево в 19:30. В обратном направлении, из Мукачево, поезд будет стартовать в те же даты в 7:26 и прибывать в Киев в 18:10.

Также будет назначен поезд №191/192 Киев - Львов. Он будет отправляться из Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 7, 13, 14 января в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09. В обратном направлении поезд будет отправляться в те же даты, кроме 1 января, в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21.

Поезда в Одессу

УЗ сообщила о поезде №167/168 Одесса - Львов. Он будет отправляться из Львова 23, 30 декабря и 5, 14 января в 7:23 и прибывать в Одессу в 18:14. В обратном направлении, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 8:03 и прибывать во Львов в 18:40.

Также появится поезд №115/116 Киев - Одесса. Он будет отправляться из Киева 22, 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 6, 7, 12, 13, 14 января в 8:00 и прибывать в Одессу в 18:58. Обратно, из Одессы, поезд будет отправляться в те же даты в 11:09 и прибывать в Киев в 20:42.

Украинцы могут воспользоваться сервисом пересадок

"В случае отсутствия билетов на прямые поезда между нужными станциями - смотрите опции поездок с пересадками в приложении "Укрзализныци", - сообщила компания.

Пересадки доступны даже в пределах одного поезда, а поездка с пересадкой между двумя поездами может в отдельных случаях стоить дешевле прямого рейса - в частности, за счет возможности выбрать разный класс мест на разные промежутки пути.

Новые маршруты "Укрзализныци"

Напомним, мы писали, что УЗ планирует запустить новый международный поезд №119 по направлению "Днепр-Хелм". Он начнет курсировать с 9 декабря.

Кроме того, УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.

Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.