УЗ запустила в поездах долгожданную услугу, за которую пока не нужно платить

"Отныне 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ оборудованы системами доступа в Интернет", - заявили в компании.

Там добавили, что введение новой услуги было одной из приоритетных задач, поскольку сегодня важно оставаться онлайн.

"Итак, путешествуя, вы можете работать, учиться, общаться с родными и любимыми. Спасибо всей команде, которая наконец сделала этот проект реальностью!" - отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Компания представила инструкцию по тому, как подключиться к Wi-Fi:

сначала нужно включить Wi-Fi на своем устройстве и выбрать сеть под названием "WiFi test",

После подключения к сети на устройстве откроется страница бортового портала portal.uz.com.ua с базовой информацией о путешествии, электронном меню и возможностью оставить отзыв о поездке.

Каждому путешественнику гарантируется 1 Гб трафика на скорости 10 Мб/с.

Однако важно отметить, что услуга является бесплатной, пока продолжается опытная эксплуатация.