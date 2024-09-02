Реформа "Укрзализныци" позволит снизить тарифы на грузовые перевозки на 50%, - УАК

Реформа "Укрзализныци" и лишение ее монопольного статуса на железнодорожном рынке позволит получить конкуренцию на этом рынке и снизить тариф на грузовые перевозки.

"У государства должна быть монополия только на саму железную дорогу. И не на подъездные пути железнодорожные, а на центральную, магистральную линию. В большинстве стран Евросоюза есть такая монополия. Все остальное сделать частным. И у нас бы сегодня тарифы упали, я думаю, против тех, которые есть, сами по себе минимум на 30%, по некоторым направлениям – и на 50%", - отметил Козаченко.

Он напомнил, что Евросоюз давно ждет от Украины этой железнодорожной реформы, однако она у нас почему-то все время тормозится.

"Нам Евросоюз постоянно говорит о реформе. У них сегодня 308 компаний имеют лицензии на перевозку и пассажиров, и грузов по железным дорогам по всей территории Евросоюза. Никакой государственной компании в этих перевозках не задействовано! А Украина имеет монополию без конкуренции. Мы смогли протолкнуть с огромными усилиями за 10 лет изменения в законодательство, которые дали право производить частные вагоны. А сейчас у нас много вагонов.

Напомним, ранее руководитель УЗ Евгений Лященко заявил о намерении компании в очередной раз повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, хотя компания фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн.

В ответ в Ассоциации добывающих предприятий (НАГПУ) заявили, что повышение тарифов будет иметь крайне негативные последствия для обороноспособности Украины. "Укрзализныце" стоило бы снизить тарифы для стимулирования экономики, ведь рентабельность грузовых перевозок уже достигла 27%.