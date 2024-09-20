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УЗ запустила в поїздах довгоочікувану послугу, за яку поки що не треба платити

Фото: потяг "Укрзалізниці" (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Ніна Єланська

Після тривалого процесу з налаштування та тестування, УЗ запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Укрзалізниці" в Telegram.

"Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету", - заявили в компанії.

Там додали, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, оскільки сьогодні важливо залишатися онлайн.

"Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!" - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Компанія представила інструкцію з того, як під'єднатися до Wi-Fi:

  • спочатку треба увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою "WiFi test",
  • після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Кожному мандрівнику гарантується 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Однак важливо зазначити, що послуга є безкоштовною поки триває дослідна експлуатація.

Раніше стало відомо, що реформа "Укрзалізниці" та позбавлення її монопольного статусу на залізничному ринку допоможе отримати конкуренцію на цьому ринку, а також знизити тариф на вантажні перевезення.

Через повені у Центральній Європі, поїзда УЗ курсуватимуть у регіоні новим маршрутом.

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Укрзалізниця