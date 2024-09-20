УЗ запустила в поїздах довгоочікувану послугу, за яку поки що не треба платити

"Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету", - заявили в компанії.

Там додали, що впровадження нової послуги було одним із пріоритетних завдань, оскільки сьогодні важливо залишатися онлайн.

"Тож, подорожуючи, ви можете працювати, навчатися, спілкуватися з рідними та коханими. Дякую всій команді, яка нарешті зробила цей проєкт реальністю!" - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Компанія представила інструкцію з того, як під'єднатися до Wi-Fi:

спочатку треба увімкнути Wi-Fi на своєму пристрої та обрати мережу під назвою "WiFi test",

після доєднання до мережі на пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку.

Кожному мандрівнику гарантується 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с.

Однак важливо зазначити, що послуга є безкоштовною поки триває дослідна експлуатація.