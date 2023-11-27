УЗ запустила поезд из Киева в Будапешт и Вену: детали маршрута и стоимость билетов

В частности, поезд будет удобным для тех пассажиров, которые пользуются рейсом №367/368 Луцк - Ровно - Чоп - Ужгород.

В компании отметили, что ночную часть поездки за границу пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах "Укрзализныци", а дневную часть поездки - в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

"Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) будет составлять около 2500 грн: то есть почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев - Вена вагонами класса "риц", - сказано в сообщении.

Отправление поезда №745 из Киева будет ежедневно в 16:38 (из Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368), Львов 23:31 – 00:23, Чоп 06:20.

На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп - Вена, которая будет отправляться с Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт-Келете 14:20 - 14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20 .

На обратном пути поезд №143 Вена – Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт-Келете 13:19 – 13:40, прибытие в Чоп в 20:59.

По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов 05:18 - 06:20, прибытие в Киев в 13:12 (Уровень 09:51, Луцк 11:30).

Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов, а на сегмент Вена – Чоп – Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах "Укрзализныци" или Австрии.

Напомним, мы писали, что УЗ до конца года запустит онлайн-продажу билетов в Вену. Также будет и новый поезд Чоп-Вена.

Ранее сообщалось, что новый поезд в Варшаву временного продолжили в Черновцы.

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