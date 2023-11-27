УЗ запустила потяг з Києва до Будапешта та Відня: деталі маршруту та вартість квитків

Зокрема потяг буде зручним для тих пасажирів, які користуються рейсом №367/368 Луцьк - Рівне - Чоп - Ужгород.

В компанії зазначили, що нічну частину подорожі за кордон пасажир буде проводити у зручних спальних вагонах "Укрзалізниці", а денну частину подорожі - у сучасних сидячих вагонах 1 або 2 класу угорських залізниць.

"Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон 2 класу + купе) складатиме близько 2500 грн: тобто майже на 1000 грн дешевше за пряме сполучення Київ - Відень вагонами класу "ріц", - сказано у повідомленні.

Відправлення потяга №745 з Києва буде щодня о 16:38 (з Луцька о 17:45, з Рівного о 19:02 під №368), Львів 23:31 - 00:23, Чоп 06:20.

На вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №146 Чоп - Відень, що відправлятиметься з Чопа щоденно о 08:23, Будапешт-Келеті 14:20 - 14:40, прибуття до головного вокзалу Відня о 17:20.

На зворотному шляху поїзд №143 Відень - Чоп відправляється зі столиці Австрії о 10:42, Будапешт-Келеті 13:19 - 13:40, прибуття у Чоп о 20:59.

Після прибуття на вокзалі станції Чоп пасажири проходять прикордонно-митні операції та пересідають у поїзд №367, який буде відправлятись з Чопа щодня о 23:24 (посадка з 22:50), Львів 05:18 - 06:20, прибуття до Києва о 13:12 (Рівне 09:51, Луцьк 11:30).

Квитки на внутрішньоукраїнський сегмент вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів, а на сегмент Відень - Чоп - Відень квитки можна придбати у всіх міжнародних касах "Укрзалізниці" або Австрії.

Нагадаємо, ми писали, що УЗ до кінця року запустить онлайн-продаж квитків до Відня. Також буде і новий поїзд Чоп-Відень.

Раніше повідомлялося, що новий потяг до Варшави тимчасового продовжили до Чернівців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.