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УЗ запустила мониторинг билетов с возможностью автовыкупа: как воспользоваться новой функцией

Украина, Четверг 11 апреля 2024 15:45
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УЗ запустила мониторинг билетов с возможностью автовыкупа: как воспользоваться новой функцией Фото: мониторинг билетов на поезда и их автоукуп в Укразализныце (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

"Укрзализныця" запускает функцию мониторинга билетов с возможностью автовыкупа. Данная услуга доступна пользователям приложения "Действие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" в Telegram.

Отмечается, что предварительно в "Укрзализныце" протестировали данный сервис с привлечением 3225 пользователей и получили около 500 сообщений с предложениями и исправлениями.

Теперь для пользователей, авторизованных через "Дія.Підпис", доступен мониторинг двух типов:

  • мониторинг на поезда, которые уже находятся в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);
  • мониторинг по направлениям (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Как отмечают в "Укрзализныце", в случае мониторинга конкретного поезда также можно включить функцию автоматической покупки билетов.

"Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ: при активации функции будет сразу происходит снятие средств, а в случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карточку автоматически", - объясняют в сообщении.

В "Укрзализныце" уточняют, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать пуш-уведомления в приложении (проверьте, включены ли они в настройках вашего профиля).

"Если активирована функция автовыкупа, то пользователям будет приходить пуш-уведомление об уже выкупленных билетах", -информируют в УЗ.

В то же время в "Укрзализныци" предупреждают, что мониторинг и автоматическая покупка билетов недоступны для поездов в/из Польши (кроме Интерсити+) и прямого поезда Киев - Вена. Однако пользователи могут получить уведомление об открытии продаж билетов на эти направления.

Недавние нововведения в УЗ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям. Большинство из них будут направляться в Карпаты.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.

Вчера стало известно, что "Укрзализныця" 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.

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