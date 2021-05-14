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Відсьогодні почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв

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Україна, П'ятниця 14 травня 2021 11:21
Відсьогодні почав курсувати новий поїзд Ковель-Миколаїв Фото: відьсогодні почав курсувати поїзд Ковель-Миколаїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Відсьогодні, 14 травня, починає курсування новий поїзд Ковель-Миколаїв. Маршрут пролягає через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що потяг для жителів Волині та Полісся, який поєднає Ковель та Миколаїв, курсуватиме в літній час.

Поїзд №188П відправлятиметься по парних числах із Ковеля о 10:14 і курсуватиме через станції Луцьк, Рівне, Кривий Ріг та Херсон. Прибуття в Миколаїв о 10:13.

Зворотно по непарних числах із Миколаєва поїзд №188Ш почне курсувати з 15 травня. Час відправлення - 14:34, прибуття до Ковеля о 13:36.

"Укрзалізниця нагадує всім пасажирам про важливість суворого дотримання маскового режиму в дорозі. Мийте руки, користуйтесь антисептиком та носіть маски правильно, щоб захистити від хвороби себе і оточуючих", - закликав перевізник.

Нагадаємо, Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.

Крім того, в "УЗ" повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.

Раніше "Укрзалізниця "повідомила про запуск електропоїзда, облаштованого для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.

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