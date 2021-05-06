"Укрзалізниця" вже у червні відновить потяги в Угорщину та Австрію
Укрзалізниця у червні відновить міжнародні залізничні подорожі. Наразі вже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" в Telegram.
"Маємо для вас чудову новину: у червні відновлюємо міжнародні залізничні подорожі. Як повідомив в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик, уже досягнуті відповідні домовленості з Австрією та Угорщиною", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в УЗ повідомили, що наразі ведуться переговори з PKP Intercity та польською залізницею щодо відновлення швидкісного сполучення між країнами.
Нагадаємо, "Укрзалізниця "повідомила про запуск електропоїзда, облаштованого для перевезення велосипедистів. Електричка курсуватиме в межах регіональної філії "Південно-Західна залізниця". Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію.
В УЗ обіцяють, що наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом.
РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.