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УЗ запускає новий потяг зі Львова: коли та як він курсуватиме

Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" з 28 лютого запускає новий потяг №802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия. Він курсуватиме лише по буднях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Графік руху потяга

  • Відправлення зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33.
  • Прибуття до Коломиї о 14:34.
  • Відправлення з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38.
  • Прибуття до Львова о 23:27.

Напрямок потяга

За даними перевізника, відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин.

Так, він сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.

Раніше стало відомо, що УЗ запустила потяг, який з’єднає дві східні області.

Також у кінці грудня "Укрзалізниця" відправила у перший рейс двоповерховий електропоїзд за маршрутом Київ - Львів.

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УкрзалізницяЛьвів