УЗ запускає новий потяг зі Львова: коли та як він курсуватиме

"Укрзалізниця" з 28 лютого запускає новий потяг №802/801 напрямком Львів - Тернопіль - Чернівці - Коломия. Він курсуватиме лише по буднях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
За даними перевізника, відстань від Чернівців до Львова поїзд долатиме трохи більше ніж за 6 годин.
Так, він сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами.
Раніше стало відомо, що УЗ запустила потяг, який з’єднає дві східні області.
Також у кінці грудня "Укрзалізниця" відправила у перший рейс двоповерховий електропоїзд за маршрутом Київ - Львів.