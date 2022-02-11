УЗ запускает новый поезд из Львова: когда и как он будет курсировать

"Укрзализныця" с 28 февраля запускает новый поезд №802/801 направлением Львов - Тернополь - Черновцы - Коломыя. Он будет курсировать только по будням.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр УЗ.
По данным перевозчика, расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть больше чем за 6 часов.
Так, он будет соединять областные центры Галичины и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами.
Ранее стало известно, что УЗ запустила поезд, который соединит две восточные области.
Также в конце декабря "Укрзализныця" отправила в первый рейс двухэтажный электропоезд по маршруту Киев - Львов.