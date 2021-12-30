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УЗ запускає двоповерховий електропоїзд

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Четвер 30 грудня 2021 06:42
УЗ запускає двоповерховий електропоїзд Фото: УЗ запускає двоповерховий електропоїзд (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

"Укрзалізниця" запускає двоповерховий електропоїзд. Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзализниці".

У четвер, 30 грудня, "Укрзалізниця" відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом 747 Київ - Львів.

На шляху потяг зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та інших.

Додамо, що це 6-вагонний електропоїзд чеського виробництва Skoda 2012 року випуску.

Поїзд обладнаний розетками з USB-роз’ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками в головних вагонах, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

Раніше ми писали, що в Україні знову запустять двоповерхові поїзди: коли виведуть на рейси.

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Укрзалізниця
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