Новий маршрут. УЗ запускає потяг, який з’єднає дві східні області: графік
"Укрзалізниця" запускає на маршруті Бахмут - Харків - Бахмут новий електропоїзд. Це новий маршрут, який з’єднає Донецьку та Харківську області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.
Графік руху
Так, з Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28.
Зворотно він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.
Поїзд робитиме зупинки на станціях: Сіль, Сіверськ, Ямпіль, Лиман, Святогірськ Ізюм, Основа та інших.
Список пересадок
Крім цього, "Укрзалізниця" додала низку пересадок. Зокрема у напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:
- № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04;
- № 724 (Інтерсіті+) Київ - Харків, прибуття о 18:11;
- № 6025 Козача Лопань - Харків, прибуття о 18:30;
- № 6554 Куп'янськ-Вузл - Харків, прибуття о 18:36.
У напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзда № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила "Буковельський експрес" до туристичних місць Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.