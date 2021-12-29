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Новий маршрут. УЗ запускає потяг, який з’єднає дві східні області: графік

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Харківська область, Середа 29 грудня 2021 13:21
Новий маршрут. УЗ запускає потяг, який з’єднає дві східні області: графік Фото: УЗ запускає потяг, який з’єднає дві східні області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" запускає на маршруті Бахмут - Харків - Бахмут новий електропоїзд. Це новий маршрут, який з’єднає Донецьку та Харківську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Графік руху

Так, з Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28.

Зворотно він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Сіль, Сіверськ, Ямпіль, Лиман, Святогірськ Ізюм, Основа та інших.

Список пересадок

Крім цього, "Укрзалізниця" додала низку пересадок. Зокрема у напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:

  • № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04;
  • № 724 (Інтерсіті+) Київ - Харків, прибуття о 18:11;
  • № 6025 Козача Лопань - Харків, прибуття о 18:30;
  • № 6554 Куп'янськ-Вузл - Харків, прибуття о 18:36.

У напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзда № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила "Буковельський експрес" до туристичних місць Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Львів-Ясіня-Львів.

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