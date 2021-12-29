Новий маршрут. УЗ запускає потяг, який з’єднає дві східні області: графік

"Укрзалізниця" запускає на маршруті Бахмут - Харків - Бахмут новий електропоїзд. Це новий маршрут, який з’єднає Донецьку та Харківську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр УЗ.

Графік руху

Так, з Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28.

Зворотно він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.

Поїзд робитиме зупинки на станціях: Сіль, Сіверськ, Ямпіль, Лиман, Святогірськ Ізюм, Основа та інших.

Список пересадок

Крім цього, "Укрзалізниця" додала низку пересадок. Зокрема у напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:

№ 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04;

№ 724 (Інтерсіті+) Київ - Харків, прибуття о 18:11;

№ 6025 Козача Лопань - Харків, прибуття о 18:30;

№ 6554 Куп'янськ-Вузл - Харків, прибуття о 18:36.

У напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзда № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04.