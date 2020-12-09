УЗ запустить ще один потяг на новорічні свята

"Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд. Він курсуватиме під час новорічних свят.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Так, на час свят почне курсувати поїзд №134 / 133 сполученням Миколаїв - Рахів.

Поїзд відправлятиметься з Миколаєва 23, 25, 26, 28, 29 і 31 грудня, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 і 16 січня 2021.

З Рахова поїзд буде курсувати 25, 27, 28, 30 і 31 грудня, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 18 січня 2021 року.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" № 357/358 Київ - Рахів на період масових зимових перевезень. Поїзд запустять з 18 грудня.

Крім того, раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята сполученням Львів - Одеса, Ковель - Львів, Київ - Херсон, Київ - Шостка та Київ - Черкаси.

Додамо, що з 15 грудня УЗ запускає швидкісний потяг сполученням Київ-Славське. Він буде здійснювати зупинки на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди в західному напрямку.