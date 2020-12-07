УЗ призначила три додаткові поїзди на зимові свята

Фото: київський вокзал (Віталій Носач, РБК-Україна)

Додаткові поїзди до Івано-Франківська та Ворохти курсуватимуть на Різдво та Новий рік

"Укрзалізниця" призначила три додаткових поїзди у західному напрямку. Поїзди курсуватимуть під час новорічних свят.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

За даними прес-служби, призначено курсування таких додаткових поїздів:

№143/144 Київ - Івано-Франківськ, Ворохта; поїзд із Києва відправиться 25, 27 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10 січня. Зворотно поїзд відправлятиметься 26 та 28 грудня, а також 3, 5, 7 та 9 січня. Варто зазначити, що 29 грудня поїзд курсуватиме тільки до Івано-Франківська.

№149/150 Полтава - Ворохта; поїзд з Полтави відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

№129/130 Кременчук - Івано-Франківськ; поїзд з Кременчука відправлятиметься 24, 26, 28 та 30 грудня, а також 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня. В зворотному напрямку поїзд курсуватиме 25, 27, 29 та 31 грудня, а також 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновлює курсування пасажирського поїзда "Гуцульщина" № 357/358 Київ - Рахів на період масових зимових перевезень. Потяг запустять з 18 грудня.

Як повідомляло РБК-Україна, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на новорічні свята.