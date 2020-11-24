УЗ запускає швидкісний поїзд Київ-Славське

Фото: пасажири в інтерсіті (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд "Інтерсіті+" сполученням Київ-Славське. Він почне курсувати з 15 грудня.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Наголошується, що поїзд № 745 відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 5:59 та прибуватиме в Славське о 13:16.

У зворотному напрямку зі Славського поїзд № 746 відправлятиметься о 16:20 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:57.

По дорозі поїзд зупинятиметься на станціях Коростень, Підзамче, Львів та Стрий.

"Відстань між столицею і курортом Славське, поїзд долатиме за 7:00 17 хвилин, у зворотному напрямку - з 7:00 37 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" збільшує кількість воєнізованої охорони для додаткового контролю в електричках.

Крім того, УЗ призначила два додаткових поїзди сполученням Львів - Бахмут і Харків - Миколаїв. Вони почали курсувати з 13 листопада.

Додамо, що з 9 листопада "Укрзалізниця" відновила посадку пасажирів в Ужгороді і закрила продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на поїзд № 102/101 Київ - Херсон.