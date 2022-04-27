УЗ запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелму

З 1 травня "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд з Києва до польського Хелму. Графік дозволить швидко пересісти на рейс до Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 і прибуватиме в Хелм об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 і прибуватиме до Києва о 07:29.

Для зручності пасажирів на станції Хелм організовано хабове сполучення з Варшавою:п асажири зможуть пересісти на поїзд до Варшави, який відправляється о 13:11 і прибуває о 16:11.

Аналогічний маршрут можливий і назад: з Варшави поїзд польської залізниці відправляється о 12:18 і прибуває в Хелм о 15:31, що дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на поїзд до Києва.