УЗ запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм

С 1 мая "Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в польский Хелм. График позволит быстро пересесть на рейс до Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29.

Для удобства пассажиров на станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: пассажиры смогут пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в 16:11.

Аналогичный маршрут возможен и обратно: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31, что дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд в Киев.