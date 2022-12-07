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УЗ запускает ежедневный рейс из Ужгорода в Каменец-Подольский: график

Фото: УЗ наладила ежедневное сообщение между Ужгородом и Каменец-Подольским (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Зарембо

С 22 декабря начинает курсировать ежедневный поезд из Ужгорода в Каменец-Подольский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Как сообщает УЗ, поезд будет отправляться из Ужгорода в 16:00 и прибывать в Каменец-Подольский в 8:46.

В обратном направлении из Каменец-Подольского поезд будет отправляться в 20:20 и прибывать в Ужгород в 11:07.

"Этот поезд впервые предоставит удобное туристическое сообщение между Закарпатьем и столицей подольских крепостей. Мы призываем не упускать возможность хоть немного отдохнуть и заодно поддержать украинскую туристическую индустрию!", - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны на сайте "Укрзализныци", в приложении и чат-боте.

Недавно РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" восстанавливает поезд №131/132, который будет курсировать из Львова в Днепр. Первый рейс отправится 10 декабря.

Напомним, что "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Львова в Ужгород и Рахов.

Кроме того, "Укрзализныця" восстанавливает международное сообщение Мукачево - Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице. Эти маршруты соединят удобный закарпатский хаб с одним из крупнейших аэропортов Словакии.

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Укрзализныця