ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

УЗ вдвое увеличивает количество мест на маршруте Харьков - Перемышль

Среда 27 сентября 2023 09:54
UA EN RU
УЗ вдвое увеличивает количество мест на маршруте Харьков - Перемышль Фото: УЗ вдвое увеличивает количество мест на маршруте Харьков – Перемышль (facebook.com/ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

"Укрзализныця" увеличивает предложение мест на маршруте Харьков - Перемышль с 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"8 октября заканчиваются ремонтные работы на станции Перемышль, затем поезда №31/32 Запорожье - Перемышль, №35/36 Одесса - Перемышль, №705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев - Перемышль вернутся к своему привычного расписания движения, а состав поезда №73/74 Харьков - Перемышль увеличится вдвое", - говорится в сообщении.

  • Отправление поезда №73/74 в обновленном формате из Харькова (с 7 октября) в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17.
  • Обратно из Перемышля (с 8 октября) в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55.

Как отметили в УЗ, обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков - Хелм.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в октябре "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов в три страны Европы. Речь о Польше, Чехии и Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця поїзди
NEWS
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
ВСУ достигли окраины Новопрокоповки, а РФ перебросила войска в Токмак, - ISW
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне