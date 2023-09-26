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В УЗ анонсировали новые маршруты из Польши, Чехии и Германии

Украина, Вторник 26 сентября 2023 21:03
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В УЗ анонсировали новые маршруты из Польши, Чехии и Германии Фото: В УЗ анонсировали новые маршруты из Польши, Чехии и Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В октябре "Укрзализныця" запустит ряд новых маршрутов в три страны Европы. Речь о Польше, Чехии и Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы правления УЗ Евгения Лященко для "Интерфакс-Украина".

"Укрзализныця в октябре текущего года планирует запустить поезд нового сообщения "Рава-Русская - Варшава", которое сможет ежедневно перевозить почти 500 пассажиров в обоих направлениях. Совместно с польским перевозчиком SKPL", - сказал Лященко.

На станции Рава-Русская организуют пересадку на поезда, которые будут доставлять пассажиров во Львов.

"SKPL будет первым опытом сотрудничества с европейской компанией. Вторым будет RedioJet, которые начнут выполнять рейсы Чоп - Прага где-то с ноября. С ними у нас два проекта на выходе: рейсы Чоп - Прага и Перемышль - Берлин - Ганновер", - заявил глава УЗ. .

По словам Лященко, иноперевозчики допущены, потому что у "Укрзализныци" нет в достаточном количестве собственного подвижного состава для европути. Однако глава УЗ не исключает создания европейской пассажирской компании УЗ, но это сложный и длительный процесс, который невозможно решить за один год. Потому что требуется новый подвижной состав: вагоны, локомотивы.

Европейские направления "Укрзализныци"

Напомним, "Укрзализныця" запустила поезда в Перемышль из Киева, Харькова, Одессы и Запорожья. Также из Киева можно доехать до Варшавы и Перемышля, оттуда и пересесть в Берлин.

Кроме того, в связи с ремонтными работами с 7 сентября по 6 октября не будут курсировать поезда сообщений №73 Харьков-Перемышль и №89 Киев-Перемышль. Поезд №705, маршрутки, Киев - Перемышль, останется в ежедневном расписании.

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Укрзализныця
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