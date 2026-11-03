УЗ получила еще шесть новых вагонов: на каком маршруте они будут курсировать

Парк "Укрзализныци" пополнили еще шесть пассажирских вагонов украинского производства. Вскоре они выйдут на международный маршрут Харьков - Перемышль.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" и министра развития общин и территорий Украины Николая Калашника .

Чем особенны новые вагоны

Новые вагоны снабжены мощными аккумуляторными батареями. Они позволяют длительно поддерживать работу освещения, уборных, кондиционирования и других систем даже в случае обесточивания.

С начала 2026 года "Укрзализныця" уже получила 44 новых пассажирских вагона. Еще 16 планируют передать до конца года. Их закупают за счет государственного бюджета, поддерживая украинских производителей.

УЗ получила новые вагоны (фото: facebook.com/mykola.kalashnyk)

Поездная бригада провела 30 эвакуаций

Во время празднования железнодорожников Николай Калашник отдельно отметил бригаду под руководством Татьяны Сизовой, работающей на маршруте Харьков - Перемышль.

С начала осени команда провела 30 успешных эвакуаций. Сама Татьяна Сизова еще в 2022 году возглавляла более 50 гражданских эвакуационных рейсов по запорожскому и покровскому направлению.

По словам Калашника, обновление вагонов и поддержка железнодорожников важны для стабильной работы железной дороги в условиях российских атак. Украина также продолжает восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать движение поездов.